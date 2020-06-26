Hamas'ın askeri kanadından "ilhak" planına "savaş ilanı" nitelemesi - GAZZE
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Hamas'ın askeri kanadından "ilhak" planına "savaş ilanı" nitelemesi - GAZZE

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını "Filistin halkına savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

26.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:14

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını "Filistin halkına savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde yayınladığı video kaydında, "Filistin direnişi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 'ilhak' planını Filistin halkına savaş ilanı olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, "Bu savaşta direniş, halkımızın topraklarının ve kutsallarının savunulması konusunda güvenilir bir koruyucu olacaktır." dedi.

Yeni bir esir takası anlaşmasının Kassam'ın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Ebu Ubeyde, anlaşmanın İsrail hapishanelerideki üst düzey kişileri içermediği sürece kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.

Ebu Ubeyde, "Bundan dahası için kendimizi yormayacağız. Direnişin elinde bu konuda istediklerimizi almak için birçok seçenek var. Düşmana daha önceki çatışmalarda görmediği bir bedele mal olacak." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Hamas'ın askeri kanadından 'ilhak' planına 'savaş ilanı' nitelemesi - GAZZE

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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