Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
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Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı

Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğruladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğruladı.

Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail'in ateşkes kararını bildirdiğini ifade etti.

Ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00'de başlayacağını doğrulayan Zuhri, "Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail'e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir." dedi.

Zuhri, İsrail'in sonunda saldırıyı durdurmak zorunda kaldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sonunda düşman, halkımıza ve Kudüs'e yönelik saldırıyı durdurmak için boyun eğmek zorunda kaldı. Her durumda Filistin halkımızı korumaya kararlıyız ve işgal devletine 'geri dönerseniz döneriz!' diyoruz."

İsrail basınına göre İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19: 00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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