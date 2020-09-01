Hamas ile İsrail Gazze'de ateşkes sağladı
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BBC

Hamas ile İsrail Gazze'de ateşkes sağladı

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, Katar'ın arabuluculuğunda, İsrail ile üç haftadan uzun süren sınır çatışmalarına son vermek için ateşkes sağlandığını duyurdu.

Hamas ile İsrail Gazze'de ateşkes sağladı
01.09.2020 04:02 | Son Güncelleme: 01.09.2020 04:10

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, Katar'ın arabuluculuğunda, İsrail ile üç haftadan uzun süren sınır çatışmalarına son vermek için ateşkes sağlandığını duyurdu.

İsrail, 6 Ağustos'tan bu yana neredeyse her gün Gazze'yi bombalıyordu. Hamas da İsrail'e roketle karşılık veriyordu.

Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar tarafından yapılan yazılı açıklamada Katar temsilcisi Muhammed el-İmadi ile yapılan görüşmeler sonunda 'gerilimin dindirilmesi ve İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarının sonlandırılması' kararı alındığını belirtti.

Taraflar arasında gayri resmi bir ateşkes sağlanması için Mısır da devreye girmişti.

Mısır'ın arabulucu delegasyonuna katılan el-İmadi, Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle de görüştü.

El-İmadı, yazılı açıklamasında "özellikle koronavirüsün yayılması sonucu Gazze halkının yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında Hamas'ın ateşkes sağlanmasında gösterdiği liderliği takdir ettiklerini" belirtti.

AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi, "İsrail'e yanan balonlar gönderilmesi ve diğer saldırıların hepsinin durdurulacağını" söyledi. Yetkili, "Yakıt tedariki devam edecek ve Salı gününden itibaren de elektrik dağıtımına yeniden başlanacak" dedi.

İsrail, bölgeye yakıt girişini 12 Ağustos'tan itibaren günde dört saate kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca, Gazze Şeridi'nden Yahudi yerleşimlerinin bulunduğu bölgelere yanan balonlar ve roketlerin gönderildiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivil işlerden sorumlu birimi COGAT'tan yapılan açıklamada da "durumun sakinleşmesi için yürütülen çabalar sonucunda, Salı gününden itibaren Kerim Şalom Geçişi'nde akaryakıt ürünlerinin girişi dahil rutin faaliyetlere devam edileceği" belirtildi.

Filistinli balıkçıların da 15 deniz miline kadar avlanmalarına yeniden izin verilecek.

BBC
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