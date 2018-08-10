Hamas ile İsrail Arasında Ateşkes

Hamas ve İsrail arasında 24 saat süren şiddetli çatışmanın ardından Mısır arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese sağlandığı öğrenildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Salah Berdevil, yaptığı açıklamada, "Mısır arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail işgal güçleri arasında ateşkes sağlandı" ifadesini kullandı. Öte yandan İsrail ordusundan ateşkes ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken ordu, Hamas İsrail'e yeni füze saldırısı düzenlemediği sürece Gazze şeridindeki operasyonlarını durduracağı belirtildi. - GAZZE