Hamas ile İsrail Arasında Ateşkes

Hamas, Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, "Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile işgal arasında ateşkes sağlandı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

Ordunun "yüksek alarm" seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze'de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verilmişti.