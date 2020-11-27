Hamas ile İslami Cihad, İranlı bilim insanı Fahrizade'ye suikastı kınadı
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Hamas ile İslami Cihad, İranlı bilim insanı Fahrizade'ye suikastı kınadı

27.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:40
Hamas ile İslami Cihad, İranlı bilim insanı Fahrizade'ye suikastı kınadı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile Filistin İslami Cihad Hareketi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğramasını kınadı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile Filistin İslami Cihad Hareketi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğramasını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu suikast, Amerikan ve Siyonistlerin İran İslam Cumhuriyeti'ni bilimsel ilerleme ve güç araçlarından yoksun bırakma tehditleriyle eş zamanlı gerçekleşti. Böylece güç ve bilim işgalci Siyonistlerin (İsrail) elinde kalsın ki bir bütün ümmeti hedef alan Yahudi yerleşim birimleri projesi devam etsin ve bölgeyi ölüm sarmalı içinde tutmaya devam etsin. Ayrıca Siyonist rejimin menfaatine gelen tepki ve kaos sürsün isteniyor." denildi.

Açıklamada, Hamas'ın İran'ın Müslüman halkına ve İran devletine Fahrizade'nin "şehadeti için" başsağlığı dilediği ve İran halkının, bu kaybı, "bölgedeki güç ve bilimsel ilerleme faktörlerinin küstah güçlerdeki tekelini kıracak şekilde daha fazla çalışma ve ilerleme ile telafi etme yeteneğine sahip" olduğuna vurgu yapıldı.

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Öte yandan İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada, İran devletine ve halkına başsağlığı dileklerine yer verildi.

Açıklamada, Fahrizade'nin korkak ve haince bir suikasta uğradığına vurgu yapılarak, söz konusu suikastın ABD-İsrail izleri taşıdığına dikkat çekildi.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, bugün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fahrizade'ye yönelik suikastla ilgili İsrail'i suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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