Hamas: Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukuka aykırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamas: Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukuka aykırı

Hamas: Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukuka aykırı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Honduras'ı uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Honduras'ı uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Honduras'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın Filistin halkının haklarına "açık bir saldırı" olduğunu belirten Hamas, Honduras yönetimini uluslararası hukuka riayet ederek kararından dönmeye davet etti.

Hamas ayrıca "Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarını desteklemek için acil eylem" çağrısında bulundu.

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptı.

Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Son dakika haberi | Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hamas: Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukuka aykırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 00:06:19. #1.14#

title