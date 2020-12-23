Hamas heyetinin Gazze'deki Latin Manastırı Kilisesi ziyaretinde "hoşgörü" vurgusu yapıldı
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Hamas heyetinin Gazze'deki Latin Manastırı Kilisesi ziyaretinde "hoşgörü" vurgusu yapıldı

23.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:30
Hamas heyetinin Gazze'deki Latin Manastırı Kilisesi ziyaretinde

Hamas'tan bir heyet, Gazze Şeridi'ndeki Latin Manastırı Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı tebrik etti.

Hamas'tan bir heyet, Gazze Şeridi'ndeki Latin Manastırı Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı tebrik etti.

Papaz Gabriel Romanelli'yle görüşten heyette Hamas'ın uluslararası ilişkiler ofisi üyesi Basim Naim, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tevfik Ebu Naim, Sözcü Hazım Kasım ve bazı yetkililer yer aldı.

Hamas Sözcüsü Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin, doğal bağlamında gerçekleştiğini ve Gazze'de hoşgörü içinde yaşadıkları Hristiyanlarla olan uzun ilişkilerinin bir uzantısı olduğunu söyledi.

Kasım, Hristiyanların, toprak uğruna fedakarlık yapan, her aşamada işgal ve ablukadan muzdarip olan Filistin halkının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Papaz Gabriel Romanelli'nin yardımcısı Papaz Yusuf Esad da ziyaret için Hamas heyetine teşekkür etti.

Gazze'de Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasındaki kalıcı ve sürekli hoşgörüye dikkati çeken Esad, burada sadece ülkelerinde olduklarını hissettiklerini ve sevgi dolu bir atmosferde yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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