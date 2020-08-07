Hamas: Harem-i İbrahim Camisi'yle ilgili alınan karar, Filistin halkına saldırıdır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamas: Harem-i İbrahim Camisi'yle ilgili alınan karar, Filistin halkına saldırıdır

Hamas Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin hüviyetini değiştirme çabalarını, Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırı olarak değerlendirdi.

Hamas: Harem-i İbrahim Camisi'yle ilgili alınan karar, Filistin halkına saldırıdır
07.08.2020 01:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 01:20

Hamas Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin hüviyetini değiştirme çabalarını, Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırı olarak değerlendirdi.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım, İsrail Mahkemesi'nin, El-Halil Belediyesinin, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurulmaması yönündeki talebini reddetmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kasım, "Alınan karar, tüm Siyonist kurumların ve tabii ki bu şekli mahkemelerin Filistin halkına, haklarına ve kutsal değerlerine yönelik saldırıya ortak olduğunu gösteriyor." dedi.

Mahkemenin aldığı kararın, İsrail'in, El-Halil kentini Yahudileştirme ve tarihini çarpıtma politikasının bir devamı olduğunu belirten Kasım, bunun aynı zamanda Kudüs'te uygulanan, çağdaş tarihin tanık olduğu en büyük tarihi çarpıtma politikasının bir uzantısı olduğunu vurguladı.

Kudüs, El-Halil ve tüm Filistin kentlerinin birer Arap kenti olduğuna dikkati çeken Kasım, İsrail'in bu kentlerin hüviyetini ve tarihini değiştirme çabasının başarılı olmayacağını kaydetti.

Kasım ayrıca, İsrail'in Kudüs ve El-Halil'deki Yahudileştirme politikalarına karşı ortak ve ciddi bir şekilde hareket etme çağrısında bulundu.

El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne önceki gün yaptığı açıklamada, El-Halil Belediyesinin, Yahudi yerleşimcilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurmalarını engellemesi için İsrail mahkemesine başvurduğunu, mahkemenin ise talebi reddettiğini söylemişti.

Ebu Suneyne ayrıca mahkemenin, İsrail Yüksek Planlama ve İnşa Konseyi'ne söz konusu asansörün inşası ile ilgili yetki verdiğini belirtmişti.

1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme Politika
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu Spor
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Magazin
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı Dünya
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz
AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi
Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu
İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
'Çocukluk aşkıma geri döndüm' diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı
"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Ümit Dündar Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Demet Akalın Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Arda Turan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Beyrut Lübnan Twitter
Şu an buradasınız: Hamas: Harem-i İbrahim Camisi'yle ilgili alınan karar, Filistin halkına saldırıdır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 01:29:53. #1.14#
title