Hamas, gözaltındaki Filistinlinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu
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Hamas, gözaltındaki Filistinlinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas, gözaltındaki Filistinlinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Hamas, İsrail polisinin gözaltında tuttuğu bir Filistinlinin "infazı" olarak nitelendirdiği olaydan İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas, İsrail polisinin gözaltında tuttuğu bir Filistinlinin "infazı" olarak nitelendirdiği olaydan İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüslü Abduh Yusuf el-Hatib et-Temimi'nin (43) infaz edilmesinden İsrail'i sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Temimi'nin, İsrail güçlerine ait Batı Kudüs'teki El-Meskubiyye isimli polis merkezinde gözaltında bulunduğu sırada, İsrail polisinin şiddetli darp etmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Hamade, Temimi'nin daha önce hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını ve bunun da İsrail'in "kalp krizi sonucu öldüğü" yönündeki iddiasını çürüttüğünü belirtti.

Temimi, İsrail polisi tarafından "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlamasıyla 4 gün önce gözaltına alınmış ve dün polis tarafından sorgulandığı sırada hayatını kaybetmişti.

İsrail yönetimi, Temimi'nin normal şartlarda kalp krizi sonucu öldüğünü açıklarken, ailesi ve Filistinli kuruluşlar İsrail'in açıklamasını yalanlayarak, Temimi'nin işkenceyle öldürüldüğünü iddia etmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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