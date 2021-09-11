Hamas: 'Gilboa'dan kaçan Filistinli tutuklular serbest bırakılmazsa esir takası anlaşması yapılmayacak' - Haberler
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Hamas: "Gilboa'dan kaçan Filistinli tutuklular serbest bırakılmazsa esir takası anlaşması yapılmayacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmayı başaran Filistinli tutuklular serbest bırakılmadıkça İsrail ile gelecekteki herhangi bir esir takası anlaşması yapılmayacağını söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmayı başaran Filistinli tutuklular serbest bırakılmadıkça İsrail ile gelecekteki herhangi bir esir takası anlaşması yapılmayacağını söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden bu ayın başlarında tünel kazarak kaçmayı başaran Filistinli tutuklular serbest bırakılmadıkça İsrail ile gelecekteki herhangi bir esir takası anlaşmasının yapılmayacağını açıkladı. Ebu Ubeyde yaptığı görüntülü konuşmada, "Biz Kassam Tugaylarında bugün açıkça söylüyoruz, tutsaklarımız ve aileleri bunu duyabiliyor, düşman ve dost da duyabiliyor. Gilboa Özgürlük Tüneli'nin kahramanları bu kez kendilerini yeraltından kurtarıp mesajlarını tüm dünyaya iletmişlerse, onlara ve özgür tutsaklarımıza, Allah'ın izniyle en kısa zamanda yerin üstünden kurtulacaklarının sözünü veriyoruz" dedi.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabah saatlerinde, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nde tünel kazarak kaçmıştı. Hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 4'nün dün akşam ve bu sabah yakalandığı duyurulmuştu. Öte yandan Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam'ın elindeki İsraillilerin, Oron Şaul, Hadar Goldin, Avera Mengistu ve Hişam es-Seyyid olduğu belirtiliyor.

(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)

Hamas: Gilboa'dan kaçan Filistinli tutuklular serbest bırakılmazsa esir takası anlaşması yapılmayacak

Hamas: Gilboa'dan kaçan Filistinli tutuklular serbest bırakılmazsa esir takası anlaşması yapılmayacak

Hamas: Gilboa'dan kaçan Filistinli tutuklular serbest bırakılmazsa esir takası anlaşması yapılmayacak

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