Hamas Gazze'ye sağlık malzemesi girişinin engellenmesinin sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu
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Hamas Gazze'ye sağlık malzemesi girişinin engellenmesinin sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu

24.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:59
Hamas Gazze'ye sağlık malzemesi girişinin engellenmesinin sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas, abluka altındaki Gazze'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli sağlık malzemelerinin girişinin engellenmesinden İsrail'i sorumlu tutarak uyarıda bulundu.

Hamas, abluka altındaki Gazze'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli sağlık malzemelerinin girişinin engellenmesinden İsrail'i sorumlu tutarak uyarıda bulundu.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Halkın sağlığından ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılan sağlık malzemelerinin engellenmesinin sonuçlarından İsrail sorumludur." dedi.

Rıdvan, "Halkımızın ölümünü kabullenemeyiz. Eğer sağlık malzemelerinin girişindeki gecikmeden dolayı halkımızın sağlığı tehlikeye girerse tüm seçenekler masamıza gelir." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi ve Dünya Sağlık Örgütünden Gazze'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerini isteyen Rıdvan, bölgede sağlık malzemelerine, özellikle ilaç ve oksijene ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkili olduğu Gazze'de toplam vaka sayısı 16 bin 142 olurken, can kaybı 72'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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