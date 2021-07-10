Hamas Gazze Şeridi'ndeki insani krizin patlama aşamasına geldiği uyarısında bulundu

Hamas, İsrail'in uyguladığı ablukanın bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde tırmanan insani krizin patlama aşamasına doğru ilerlediğini açıkladı.

Hamas, İsrail'in uyguladığı ablukanın bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde tırmanan insani krizin patlama aşamasına doğru ilerlediğini açıkladı.

Hamas'ın uluslararası ilişkiler ofisi üyesi Basim Naim, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in, İsrail'e yaptığı Gazze Şeridi'nde insan ve ürün geçişine getirilen sınırlamaların azaltılması çağrısıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Naim, Hamas'ın, Hastings'in Gazze'deki feci insani durumla ilgili açıklamasını ilgiyle izlediğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nde tırmanan insani krizin patlama aşamasına doğru ilerlediğini aktaran Naim, "Abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin, özellikle son saldırıların ardından tırmanması ve bu durumun ekonomik, sosyal ve psikolojik hayata yansımaları, yeniden tırmanış ve patlamaya güçlü bir şekilde iten dinamikleri ortaya çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Dünya ülkelerine Gazze'ye uyguladığı ablukayı şartsız ve derhal sonlandırması için İsrail'e gerekli baskıyı yapmaları çağrısında bulunan Naim, alternatiflerin tehlikeli ve yüksek maliyetli olduğuna, Filistin halkı özgür ve onurlu bir yaşam sürmedikçe sükunet ve istikrar sağlanamayacağına işaret etti.

Naim, Filistin halkının her seferinde sıfır noktasına dönmeyi ve uluslararası insancıl hukuk tarafından savaş durumunda bile güvence altına alınan temel haklarını müzakere etmeyi kabul etmeyeceğini vurguladı.

Hamas üyesi Naim, Hastings'in, İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı ablukanın devam etmesinin tehlikeli yansımalarına açıkça atıfta bulunduğuna dikkati çekti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM merkezinde dün düzenlediği günlük basın toplantısında, Hastings'in 8 Temmuz'da Gazze'yi ziyaret ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Dujarric, "Hastings, İsrail'e, insanların ve ticari malların Gazze'ye giriş çıkışları üzerindeki kısıtlamaları, sonunda onları tamamen kaldırmak amacıyla hafifletmeye çağırıyor." diye konuşmuştu.

10 Mayıs'ta başlayan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarından bu yana Gazze'ye ürün girişinin gıda maddeleri, tıbbi malzeme, yakıt ve bazı tarımsal girdilerle sınırlı kaldığını belirten Sözcü, düzenli ve öngörülebilir malların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Dujarric, Gazze'de 250 bin kişinin şebeke suyuna hala erişiminin olmadığını vurgulayarak, "İnsani krizi sürdürülebilir şekilde çözmeyi ve uzun vadeli istikrara katkıda bulunmayı ancak zayıflatıcı karantinaları tamamen kaldırarak umabiliriz." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar 11 gün sürmüş, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye giriş çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.

İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik, Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana kuşatma ve ambargosunu sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci