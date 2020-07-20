Hamas: "Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış, ilhak planının pratiğe dökülmesidir"
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Hamas: "Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış, ilhak planının pratiğe dökülmesidir"

Hamas, Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılmasında yaşanan artışı, İsrail'in "ilhak" planının pratiğe dökülmesi olarak değerlendirdi.

Hamas:
20.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:38

Hamas, Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılmasında yaşanan artışı, İsrail'in "ilhak" planının pratiğe dökülmesi olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da son dönemde artan Filistinlilere ait evleri yıkım operasyonlarının, bu toprakların demografik yapısını değiştirme ve Filistin halkını göç ettirme amacı taşıdığı belirtildi.

"Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış, ilhak planının pratiğe dökülmesidir." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in bu yıkımlarını durdurmak için kapsamlı bir ulusal planı hayat geçirmenin Filistin halkının ulusal önceliği olduğu vurgulandı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, 6 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 30 Filistinliye ait ev ve yapıların yıkılacağını bildiren tebligat yollamış, bazıları yıkılmıştı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'lik alanı kapsayan "A bölgesi"nin idaresi ve güvenliğinin sorumluluğu Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliğinin sağlanmasının yükümlülüğü İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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