Hamas: Filistinli grupların toplantısı stratejik bir dönüşümü temsil ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamas: Filistinli grupların toplantısı stratejik bir dönüşümü temsil ediyor

Hamas Hareketi, Filistinli grupların genel sekreterlerinin toplantısını "ulusal ilişkilerde stratejik bir dönüşüm" olarak nitelendirdi.

Hamas: Filistinli grupların toplantısı stratejik bir dönüşümü temsil ediyor
04.09.2020 03:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 03:58

Hamas Hareketi, Filistinli grupların genel sekreterlerinin toplantısını "ulusal ilişkilerde stratejik bir dönüşüm" olarak nitelendirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün eş zamanlı olarak gerçekleşen toplantının ardından Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yazılı açıklama yaptı.

Berhum, Filistin meselesinin içinden geçtiği bu zor dönemde tüm grupların liderlerinin toplantıya katılmasının ve burada direniş ve birlik olma konusunda alınan kararların, ulusal ilişkilerde stratejik bir dönüşüm ve siyasi bölünmenin sonlandırılması yolunda atılmış büyük bir adım olduğunu belirtti.

Filistin meselesinde herkesin "ortak hareket etme ve hakları müdafaa etme" stratejisi benimsediğini ifade eden Berhum, söz konusu toplantıda alınan kararların kağıt üstünde kalmaması çağrısı yaptı.

Berhum, ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yeniden yapılandırılarak tüm Filistinlileri temsil eden çatı bir oluşum haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli grupların toplantısının ardından yayımlanan kapanış bildirisinde, İsrail'e karşı çok yönlü direnişin etkinleştirilmesi ve siyasi bölünmüşlüğe son verilmesi konularında anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Demet Şener Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Arda Turan Metin Oktay Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Hamas: Filistinli grupların toplantısı stratejik bir dönüşümü temsil ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 04:00:05. #1.15#
title