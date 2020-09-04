Hamas: Filistinli grupların toplantısı stratejik bir dönüşümü temsil ediyor Hamas Hareketi, Filistinli grupların genel sekreterlerinin toplantısını "ulusal ilişkilerde stratejik bir dönüşüm" olarak nitelendirdi.

Hamas Hareketi, Filistinli grupların genel sekreterlerinin toplantısını "ulusal ilişkilerde stratejik bir dönüşüm" olarak nitelendirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün eş zamanlı olarak gerçekleşen toplantının ardından Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yazılı açıklama yaptı.

Berhum, Filistin meselesinin içinden geçtiği bu zor dönemde tüm grupların liderlerinin toplantıya katılmasının ve burada direniş ve birlik olma konusunda alınan kararların, ulusal ilişkilerde stratejik bir dönüşüm ve siyasi bölünmenin sonlandırılması yolunda atılmış büyük bir adım olduğunu belirtti.

Filistin meselesinde herkesin "ortak hareket etme ve hakları müdafaa etme" stratejisi benimsediğini ifade eden Berhum, söz konusu toplantıda alınan kararların kağıt üstünde kalmaması çağrısı yaptı.

Berhum, ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yeniden yapılandırılarak tüm Filistinlileri temsil eden çatı bir oluşum haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli grupların toplantısının ardından yayımlanan kapanış bildirisinde, İsrail'e karşı çok yönlü direnişin etkinleştirilmesi ve siyasi bölünmüşlüğe son verilmesi konularında anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA