Hamas, Filistin siyasi sisteminde değişim yapmak istediğini açıkladı
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Hamas, Filistin siyasi sisteminde değişim yapmak istediğini açıkladı

24.02.2021 05:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 05:14
Hamas, Filistin siyasi sisteminde değişim yapmak istediğini açıkladı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, bağlı bulunduğu hareketinin seçimler yoluyla Filistin siyasi sistem yapısında değişim olması için çaba gösterdiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, bağlı bulunduğu hareketinin seçimler yoluyla Filistin siyasi sistem yapısında değişim olması için çaba gösterdiğini söyledi.

Bedran, Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında, Oslo Anlaşmasının Filistin Kurtuluş Örgütüyle İsrail arasında yapıldığına işaret ederek "Hamas, uzun yıllar Oslo sürecinin başarısızlığının denenmesinin ardından ayrıcalıktan uzak tüm Filistin'in katıldığı bir siyasi sistem olmasını istiyor" ifadesini kullandı.

Bedran şunları kaydetti:

"Filistin seçimleri, tekerleğin ileriye, milli birliğe doğru hareket ettirilmesi için gerçek bir fırsattır. Hamas Hareketi'nde yaşanan bölünmüşlüğün İsrail işgaline büyük bir çıkar sağladığı konusunda tam bir kanaat vardır. Zorluk ve engellemelere rağmen Hareket, bu bölünmüşlüğün sona ermesi için çaba sarf ediyor"

Oslo Barış Anlaşması, 1993 yılında Hamas Hareketinin içinde olmadığı FKÖ ile İsrail arasında, tarafların karşılıklı birbirini tanıması ve barış ilkelerinin ilanı temeli üzerine imzalanmıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Abbas, 15 Ocak'ta Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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