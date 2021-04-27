Hamas: Filistin seçimlerinin ertelenmesini reddediyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamas: Filistin seçimlerinin ertelenmesini reddediyoruz

Hamas: Filistin seçimlerinin ertelenmesini reddediyoruz
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Hamas, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin ertelenmesini reddettiğini bildirdi.

Hamas, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin ertelenmesini reddettiğini bildirdi.

Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Filistin seçimlerinin Kudüs'te de yapılabilmesinin "teknik ve siyaseten" mümkün olduğunu söyledi.

Tavil, şunları kaydetti:

"Seçimlerin ertelenmesi gibi bir kararı -eğer alınırsa- reddediyoruz. Tehlikeli bulduğumuz böyle bir karar Filistin halkının yüksek çıkarlarına zarar verir. Filistin seçimlerinin herhangi bir şekilde ertelenmesi Filistin halkının hakkının gaspı anlamına gelir. Belirlenen seçim kararından dönüş, tiranlık ve çok yönlü yolsuzluk ikilemine geri dönüş olur."

Tavil ayrıca, Filistin seçimlerine ilişkin tarihlerin Ramallah, Beyrut, İstanbul, Doha ve Kahire'deki diyalog görüşmelerine defalarca katılan Filistinli gruplar ve siyasi oluşumların çabasıyla belirlendiğini hatırlattı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetiminin seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılabilmesi talebine İsrail'in yanıt vermemesi nedeniyle "seçimlerin ertelenebileceği" tartışmaları sürerken, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün yaptığı açıklamada, Abbas liderliğinde 29 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek toplantıda 22 Mayıs'ta yapılması hedeflenen milletvekili seçimleri ve diğer gelişmelerin ele alınacağını belirtmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin
HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hamas: Filistin seçimlerinin ertelenmesini reddediyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:25:18. #1.14#

title