Hamas: Filistin seçimlerinin başarısı için gerekli tüm tedbirleri almaya hazırız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin seçimlerinin başarılı olması için Gazze Şeridi'ndeki gerekli tüm tedbirleri almaya ve bölünmeye son veren kapsamlı bir diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin seçimlerinin başarılı olması için Gazze Şeridi'ndeki gerekli tüm tedbirleri almaya ve bölünmeye son veren kapsamlı bir diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Heniyye, Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün başlayacak ulusal diyalog görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ulusal diyaloğun, Filistin halkının yurt içi ve yurt dışında katıldığı özgür ve adil seçimler için bir anlaşma oluşturması gerçeğini taşıdığını ifade eden Heniyye, Hamas'ın bölünmeye son veren kapsamlı bir diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Heniyye, hareketinin seçim sonrası sahnenin nasıl inşa edileceğini öngördüğünü belirterek, Filistin seçimlerinin başarılı olması için Gazze Şeridi'ndeki gerekli tüm tedbirleri almaya hazır olduklarını kaydetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün başlayacak ulusal diyalog görüşmelerinde ihtilaflı konuların çözüme kavuşturulması ve siyasi bölünmenin sona erdirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Filistinli grupların tamamının, uzlaşı ve uzun bir aradan sonra ilk kez yapılması planlanan Filistin seçimlerini tartışmak üzere diyalog görüşmelerine katılacağı belirtiliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha