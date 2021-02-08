Hamas: Filistin seçimlerinin başarısı için gerekli tüm tedbirleri almaya hazırız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hamas: Filistin seçimlerinin başarısı için gerekli tüm tedbirleri almaya hazırız

08.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:21
Hamas: Filistin seçimlerinin başarısı için gerekli tüm tedbirleri almaya hazırız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin seçimlerinin başarılı olması için Gazze Şeridi'ndeki gerekli tüm tedbirleri almaya ve bölünmeye son veren kapsamlı bir diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin seçimlerinin başarılı olması için Gazze Şeridi'ndeki gerekli tüm tedbirleri almaya ve bölünmeye son veren kapsamlı bir diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Heniyye, Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün başlayacak ulusal diyalog görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ulusal diyaloğun, Filistin halkının yurt içi ve yurt dışında katıldığı özgür ve adil seçimler için bir anlaşma oluşturması gerçeğini taşıdığını ifade eden Heniyye, Hamas'ın bölünmeye son veren kapsamlı bir diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Heniyye, hareketinin seçim sonrası sahnenin nasıl inşa edileceğini öngördüğünü belirterek, Filistin seçimlerinin başarılı olması için Gazze Şeridi'ndeki gerekli tüm tedbirleri almaya hazır olduklarını kaydetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün başlayacak ulusal diyalog görüşmelerinde ihtilaflı konuların çözüme kavuşturulması ve siyasi bölünmenin sona erdirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Filistinli grupların tamamının, uzlaşı ve uzun bir aradan sonra ilk kez yapılması planlanan Filistin seçimlerini tartışmak üzere diyalog görüşmelerine katılacağı belirtiliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Barış Manço Bülent Serttaş
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Deniz Türüç Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamas: Filistin seçimlerinin başarısı için gerekli tüm tedbirleri almaya hazırız - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:27:12. #1.16#
title