Hamas: Filistin seçimlerini erteleme veya iptal etme fikrini reddediyoruz
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Hamas: Filistin seçimlerini erteleme veya iptal etme fikrini reddediyoruz

Hamas: Filistin seçimlerini erteleme veya iptal etme fikrini reddediyoruz
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki seçimlerin ertelenmesine veya iptal edilmesine göz yummayacağını duyurdu.

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki seçimlerin ertelenmesine veya iptal edilmesine göz yummayacağını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin seçimlerini erteleme veya iptal etme fikrini reddediyoruz. Çözüm, İsrail ile koordinasyon olmaksızın ve ondan izin alınmaksızın Kudüs'te seçimlerin yapılmasını dayatma mekanizmalarını tartışmak için ulusal düzeyde bir toplantı düzenlemektir." denildi.

Tüm siyasi güçlere, gruplara ve aday listelerinde adı geçenlere seçimlerin ertelenmesine veya iptal edilmesine göz yummamaları ve seçimlerin Kudüs'te icra edilmesini dayatacak mekanizmaları belirlemeleri çağrısında bulunulan açıklamada, seçimlerin yapılmasının Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü sonlandırmak için önemli bir kapı olduğu vurgulandı.

Seçimleri iptal etme ya da erteleme kararı alınması halinde bunun İsrail vetosu veya Filistin halkının çıkarlarını önemsemeyen diğer tarafların baskısı üzerine gerçekleşmiş olacağı ve sorumluluğun karar sahibinin üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hiçbir Filistinlinin Kudüs'süz seçimlerin yapılmasını kabul edemeyeceği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere üst düzey Filistinli yetkililer, birçok defa işgal altındaki Doğu Kudüs'ün müstakbel bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olduğu gerekçesiyle seçimlerin Doğu Kudüs'te yapılmaması durumunda Filistin seçimlerinin erteleneceğini söylemişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 26 Nisan'da Filistinli liderlerin ülkede gelecek ay yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere 29 Nisan akşamı bir araya geleceğini belirtmişti.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin de seçimlere katılmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te yapılmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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