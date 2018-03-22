Filistin Başbakanı'na Suikast Girişiminde Bulunan 2 Kişi Öldürüldü
Hamas, Filistin Başbakanı'na Gazze'de suikast girişiminde bulunan iki kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast girişiminde bulunan iki kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİMLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Gazze'de Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldıran kişinin kimliğini açıklamıştı.
Bakanlık, 1993 doğumlu Anas Abu Koussa isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
BAŞINA 5 BİN DOLARLIK ÖDÜL KONULMUŞTU
Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen Abu Koussa'nın başına 5 bin dolarlık para ödülü konulmuştu.
SUİKAST DÜZENLEYEN İKİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik güçleri, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili aranan şüphelilere operasyon düzenledi ve bulundukları bölgeyi abluka altına aldı.
Şüphelilerle emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada iki kişinin düzenlenen öldürüldüğü bildirildi.