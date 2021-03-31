Hamas, Bahreyn'in İsrail'e büyükelçi atamasını kınadı
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Hamas, Bahreyn'in İsrail'e büyükelçi atamasını kınadı

Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Hamas, Bahreyn'in İsrail'e büyükelçi atamasını kınadı

Gazze'deki İslami direniş hareketi Hamas, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmaları çerçevesinde Tel Aviv'de büyükelçilik açma ve ilk büyükelçi atamasını kınadığını duyurdu.

Gazze'deki İslami direniş hareketi Hamas, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmaları çerçevesinde Tel Aviv'de büyükelçilik açma ve ilk büyükelçi atamasını kınadığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin konuya ilişkin imzaladığı kararnameyi duyurmasının ardından AA muhabirine açıklama yaptı.

Kasım, Bahreyn'in kararını "işgal güçleriyle normalleşme anlaşmasına imza atmak şeklindeki bir yanlışta ısrar etmek" olarak değerlendirdi.

Tel Aviv'de büyükelçilik açma ve diplomatik misyon şefi atamasını kınayan Kasım, normalleşme anlaşmasının bölgedeki Arap halklarına değil, sadece İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamad bin İsa Al Halife'nin yayımladığı kararnameyle Halid Yusuf el-Celahime, Bahreyn'in İsrail'deki misyon şefi oldu.

İsrail yönetimi de ocak ayında Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas "İsrail ile ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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