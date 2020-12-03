Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor

03.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:52
Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor

Hamas, Bahreyn'in Batı Şeria'da İsrail işgali altında olan bölgelerde üretilen ürünleri "İsrail malı" kabul etmesini kınadı ve bunu, "Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer almak" olarak nitelendirdi.

Hamas, Bahreyn'in Batı Şeria'da İsrail işgali altında olan bölgelerde üretilen ürünleri "İsrail malı" kabul etmesini kınadı ve bunu, "Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer almak" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Zuhri, "Bahreyn Ticaret Bakanı'nın açıklamaları, ülkesinin işgal bölgesinin ürünlerine yönelik tavrı, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer aldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Zeyyani'nin açıklamalarını kınayan ve Bahreyn halkını, hükümete baskı yapmaya çağıran Zuhri, "Filistin halkına yönelik alçaltıcı ve düşmanlık dolu tavırdan vazgeçilmesini" istedi.

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zeyyani, Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" kabul edeceklerini ve ayrı etiket kullanmayacaklarını söylemişti.

ABD de geçen ay Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için bu bölgelerden ithal edilen ürünlerin "İsrail malı" olarak etiketlenebileceğini duyurmuştu.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul etmiyor.

Daha önce hiçbir Arap ülkesi yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri "İsrail malı" olarak kabul etmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

İlgili Haberler

BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz
BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz
- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de
- Bahreyn'den üst düzey bir heyet İsrail'de
Son dakika gündem: Filistin Başbakanı Iştiyye'den, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine eleştiri
Son dakika gündem: Filistin Başbakanı Iştiyye'den, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine eleştiri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Caner Cindoruk Emel Müftüoğlu
Spor Sörloth Fatih Terim Nacer Chadli Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 21:57:43. #1.15#
title