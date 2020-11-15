Hamas: BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle iş birliği yapması Arap Birliği kararlarına aykırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamas: BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle iş birliği yapması Arap Birliği kararlarına aykırı

15.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:46
Hamas: BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle iş birliği yapması Arap Birliği kararlarına aykırı

Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yahudi yerleşimcilerden oluşan iş insanları heyetini ülkeye kabul etmesini kınadı.

Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yahudi yerleşimcilerden oluşan iş insanları heyetini ülkeye kabul etmesini kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, bu durumu BAE'nin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine gerçek anlamda bir desteği olarak değerlendirdi.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan ülkelerin bu anlaşmayla Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını durdurmayı amaçladıkları iddiasında bulunduğunu hatırlatan Kasım, söz konusu ülkelerin yanıltıcı bilgiler verdiğini ifade etti.

BAE ile Yahudi yerleşim birimleri arasındaki artan ilişkilere dikkati çeken Kasım, bu ilişkilerin İsrail'in bölgeyi işgal etmesine ve ilhakı gerçekleştirmesine imkan tanıdığını kaydetti.

Kasım, "BAE'nin yerleşim birimleriyle iş birliği yapması, Arap Birliği'nin Siyonist yerleşim birimlerini boykot etmeyi de içeren tüm kararlarını hiçe saymaktadır." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun Yahudi yerleşim birimlerine boykot uyguladığına dikkati çeken Kasım, "BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle ilişkilerini geliştirmek için can atması utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail Kanal 20 televizyonu ve Yedioth Ahronoth gazetesinin 10 Kasım'da yayınlanan haberine göre, Yahudi yerleşimcilerden oluşan iş insanları heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan liderliğinde Dubai'ye giderek bir dizi ticari görüşme gerçekleştirmişti.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu adımın ardından Abu Dabi'den üst düzey heyet 20 Ekim'de Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve İsrail ile BAE arasında vize muafiyeti konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

İlgili Haberler

Anadolu Üniversitesi TED Eskişehir Koleji ile 'Eğitim İş Birliği Protokolü' imzaladı
Anadolu Üniversitesi TED Eskişehir Koleji ile "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladı
ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor
ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor
ADÜ'de arama kurtarma iş birliği toplantısı yapıldı
ADÜ'de arama kurtarma iş birliği toplantısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Kamala Harris Nikol Paşinyan Berat Albayrak
Magazin Kutsi Emrah Sibel Can Şafak Sezer
Spor Deniz Türüç Lance Stroll Domagoj Vida Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Yangın Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamas: BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle iş birliği yapması Arap Birliği kararlarına aykırı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 18:55:55. #1.14#
title