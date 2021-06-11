Hamas: Ateşkesin devam etmesi için Gazze bir an önce imar edilmeli
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Hamas: Ateşkesin devam etmesi için Gazze bir an önce imar edilmeli

Hamas: Ateşkesin devam etmesi için Gazze bir an önce imar edilmeli
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Hamas Hareketi, İsrail ile ateşkesin devam etmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'nin bir an önce imar edilmesi çağrısı yaptı.

Hamas Hareketi, İsrail ile ateşkesin devam etmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'nin bir an önce imar edilmesi çağrısı yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, El-Aksa televizyon kanalına Gazze'nin imarı, Kudüs ve Filistinli gruplar arasındaki diyaloglara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayye, "Ateşkesin devam etmesi için son İsrail saldırılarında yıkıma uğrayan Gazze'nin yeniden imarı konusunda acele edilmesi gerekiyor" diyerek, Gazze'nin imarına ilişkin şantajı reddettiklerini ve herhangi bir siyasi taviz de vermeyeceklerini dile getirdi.

"İsrail, Yahudi yerleşimcileri dizginlemeli"

İsrail'in Kudüs ve Aksa'da Yahudi yerleşimcileri dizginlemediği sürece "yüzlerinde şimşekler patlayacağı" uyarısında bulunan Hayye, şunları söyledi:

"İsrail'de Bayrak Yürüyüşü konusu masada kaldıkça ateşkes konusu kırılgan olmayı sürdürecektir. Ateşkesi güçlendirmek isteyen bu sorunları ivedilikle çözmelidir."

"Kahire'de kapsamlı bir ulusal vizyon henüz olgunlaşmadı"

Kahire'deki diyalog toplantılarına ilişkin Hayye, kapsamlı bir ulusal vizyon henüz olgunlaşmadığı için Kahire'deki toplantıların ertelenmesinin daha iyi olduğunu dile getirdi.

Hayye, Fetih Hareketi dahil olmak üzere Filistinli gruplarla diyaloglarının durmadığını, hiçbir grupla aralarında bir kopukluk olmadığını vurguladı.

Dün AA muhabirine adını açıklamak istemeyen Filistinli bir kaynak, diyalog konularına ilişkin Filistinli gruplar arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Hareketi ile ikili görüşmeler yürütme çabası içinde olduğunu belirten söz konusu kaynak, bu görüşmelerin, öncelikli görevi Gazze'nin imarı olacak bir ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını hedeflediğini söylemişti.

Kaynak, Hamas Hareketi'nin, Kahire'deki görüşmelerde Filistin Kurtuluş Hareketi'nde reform ve kurumların yeniden yapılandırılması dosyasının gelmesi konusunda ısrarcı olduğunu aktarmıştı.

Kahire'ye giden Filistin grupları arasında Fetih ve Hamas'ın yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden de heyetler bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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