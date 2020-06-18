Hamas, Arap Barış Grubu'nun uzlaşı girişimine karşılık vermeye hazır
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Hamas, Arap Barış Grubu'nun uzlaşı girişimine karşılık vermeye hazır

Hamas Hareketi, Arap Barış Grubu'nun Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmeyi sona erdirmek için başlattığı girişime karşılık vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Hamas, Arap Barış Grubu'nun uzlaşı girişimine karşılık vermeye hazır
18.06.2020 01:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:30

Hamas Hareketi, Arap Barış Grubu'nun Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmeyi sona erdirmek için başlattığı girişime karşılık vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Hüsam Bedran, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Arap Barış Grubu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Heniyye görüşmede, grubun girişimini takdir ettiklerini ve Hamas olarak ulusal birliği sağlamayı hedefleyen her türlü olumlu hareketi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, "Hamas, bölünmenin sonlanması ve uzlaşının sağlanması konusundaki ulusal değerleri ve düşünceleriyle örtüşen bu girişime karşılık vermeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın, Arap Barış Grubu'nun Filistinli diğer gruplarla yapacağı görüşmelerin sonuçlarını yakından takip edeceği bildirildi.

Hamas'ın Gazze'de iktidara geldiği 2007'den bu yana Filistin'de siyasi bölünme yaşanıyor.

Farklı Arap ülkelerinden düşünür ve siyasetçilerden oluşan Arap Barış Grubu, haziran ayı başında Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması ve uzlaşı sağlanması için girişimde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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