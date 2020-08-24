Hamas: Ablukayı ağırlaştırmanın sonuçlarından İsrail sorumludur Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik artan askeri tırmanış ve 14 yıldır devam eden ablukayı gittikçe ağırlaştırmanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olacağı uyarısında bulundu.

Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik artan askeri tırmanış ve 14 yıldır devam eden ablukayı gittikçe ağırlaştırmanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olacağı uyarısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'ye yönelik askeri tırmanışı ve ablukayı daha çok ağırlaştırarak Filistin halkına yönelik düşmanlığını sürdürmesinin sonuçlarından İsrail sorumludur." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt ve halkın ihtiyaç duyduğu diğer malzemelerin girişini yasaklamanın ve bu şekilde ablukayı daha çok ağırlaştırmanın insanlığa karşı suç olduğunu vurgulayan Berhum, İsrail'in uyguladığı bu politikaların halkın ve direnişin iradesini kıramayacağına dikkati çekti.

Berhum, İsrail'in Gazze'ye yönelik düşmanlığının durması ve ablukanın kalkması için uluslararası toplum ve hukuk kurumlarının konuya müdahale etmesini istedi.

Hamas Sözcüsü ayrıca Filistin yönetimine abluka altındaki Gazze halkına yönelik sorumluluğunu üstlenme ve destek olma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları ve ablukayı ağırlaştırma adımları

İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları bombalamıştı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait bir tünel ile bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi'nden gönderildiği belirtilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden olmuştu.

Yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in dün de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'den gıda ve sağlık malzemesi dışındaki ürünlerin ve ticari malların girişini yasakladığı duyurulmuştu.

İsrail makamları bir haftadan uzun süredir Gazze'ye Kerm Ebu Salim'den inşaat malzemesi ve yakıt girişini de engelliyor.

Gazzeli balıkçıların avlanması yasaklandı

İsrail, 18 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderilmeye devam edildiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Filistinli Balıkçılar Komitesi de 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinli balıkçılara yönelik son 5 günde 47 ihlal gerçekleştirdiğini kaydetmişti

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA