Hamas, ABD senatosunun, "Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'te kalması" kararına tepki gösterdi
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Hamas, ABD senatosunun, "Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'te kalması" kararına tepki gösterdi

06.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:44
Hamas, ABD senatosunun,

Hamas, ABD Senatosunun, Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'te kalmasına yönelik kararını "uluslararası hukukun ihlali" olarak niteledi.

Hamas, ABD Senatosunun, Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'te kalmasına yönelik kararını "uluslararası hukukun ihlali" olarak niteledi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ABD senatosunda, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin neredeyse tamamının oyuyla Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması ve ABD büyükelçiliğinin Kudüs'te kalmaya devam etmesi kararı alınmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kararın, Filistinlilerin eski şehir Kudüs'teki haklarına açık bir saldırı ve insani normların ihlali olduğunu belirten Kasım, "Bu karar, Filistin halkının Kudüs üzerinde hak sahibi olduğu gerçekliğini ve tarihini değiştiremez. Bu karar, işgalci İsrail'i tüm Filistin topraklarından kovmak ve bağımsız Filistin devletini kurmak için halkımızın yürüttüğü mücadeleyi sekteye uğratmayacak." ifadelerine yer verdi.

ABD senatosu 5 Şubat'ta, Filistin karşıtı bir karara imza atarak Amerika'nın işgal altındaki Kudüs'e taşınan büyükelçiliğinin bu kentte kalmasını onaylamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm umudunu da ateşe atarak 6 Aralık 2017'de "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararı imzalamıştı.

Bu kararın ardından, ABD 14 Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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