Hamas, AB heyetinin ziyaretinden İsrail ablukasını sonlandıracak fiili sonuçlar bekliyor
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Hamas, AB heyetinin ziyaretinden İsrail ablukasını sonlandıracak fiili sonuçlar bekliyor

07.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:54
Hamas, AB heyetinin ziyaretinden İsrail ablukasını sonlandıracak fiili sonuçlar bekliyor

Hamas, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin misyon başkanlarından oluşan heyetin Gazze'ye yapacağı ziyaretin, İsrail'in uyguladığı ablukanın sonlanması konusunda fiili sonuçlar doğurmasını istediğini bildirdi.

Hamas, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin misyon başkanlarından oluşan heyetin Gazze'ye yapacağı ziyaretin, İsrail'in uyguladığı ablukanın sonlanması konusunda fiili sonuçlar doğurmasını istediğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu ziyaretin, İsrail'i, Gazze'ye uyguladığı ablukayı derhal ve şartsız olarak kaldırmaya zorlayacak fiili sonuçları olmasını istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ziyaretle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve Gazze'de yaşanan diğer insani krizlerin kontrol altına alınması için gerekli finansmanın toplanmasının beklendiği kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, Gazze'deki trajik insani koşullara, Filistin halkının tüm kaynaklarını ve geleceğe dair tüm ümitlerini tüketen yasa dışı ablukanın sebep olduğu vurgulandı.

AB ofisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin misyon başkanlarından oluşan bir heyetin, Kovid-19 nedeniyle sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ile bunun sosyal ve ekonomik yansımalarını yakından görmek üzere yarın Gazze'yi ziyaret edeceği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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