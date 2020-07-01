Hamas: 1 Temmuz, İsrail'in ilhak planına karşı Filistin ulusal günü olacak
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Hamas: 1 Temmuz, İsrail'in ilhak planına karşı Filistin ulusal günü olacak

Hamas Hareketi, 1 Temmuz'un, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı "Filistin ulusal günü" olacağını duyurdu.

Hamas: 1 Temmuz, İsrail'in ilhak planına karşı Filistin ulusal günü olacak
01.07.2020 01:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 01:36

Hamas Hareketi, 1 Temmuz'un, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı "Filistin ulusal günü" olacağını duyurdu.

Hamas'ın Yurt Dışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "1 Temmuz, Filistinlilerin İsrail'in ilhak planına karşı çıkışlarını güçlü bir şekilde duyuracakları ulusal bir gün olacak." ifadesini kullandı.

Ulusal günün, Batı Şeria'nın kimliğinin, aidiyetinin ve ulusal proje içindeki yerinin teyit edileceği bir gün olacağını dile getiren Murra, yurt dışında ve içindeki tüm Filistinliler nezdinde ilhak planı karşıtı geniş kapsamlı bir konsensüs olduğunu kaydetti.

Murra, direniş ve mücadele temelinde sağlanacak ulusal birliğin, Siyonist planlarını başarısızlığa uğratacak en önemli yol olduğunu vurguladı.

Gazze'de bugün ilhak planına tepki amacıyla Filistinli grupların çağrısıyla bir yürüyüş düzenlenmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren uygulamayı hedeflediği "ilhak" planında gecikme yaşanacağının sinyalini vermişti.

Netanyahu, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmak isterken, ABD'nin planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istediği belirtiliyor.

Netanyahu ile Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, ABD yönetiminin onayını alması halinde İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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