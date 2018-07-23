Hamaney: "İran Petrol İhraç Edemezse, Bölgedeki Hiçbir Ülke Edemez"

İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, İran'ın petrol ihracatının engellenmesi halinde Basra Körfezi'ndeki petrol üretiminin duracağı yönündeki tehdidine destek verdi.

Ruhani'nin Temmuz ayı başında gerçekleştirdiği Avrupa ziyaretinde, "Eğer İran petrol ihraç edemezse, bölgedeki hiçbir ülke petrol ihraç edemez" açıklamasına İran Dini lideri Hamaney'den destek geldi.

Hamaney, bugün, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Bakanlık yetkilileri ve bazı İran Büyükelçileri ile bir toplantı düzenlerken toplantıda, Ruhani'nin açıklamasının İran siyasetini yansıttığını ifade etti.

Ruhani'nin açıklamasına, İran Devrim Muhafızları liderleri de destek vermişti. Konuya dair bir açıklama yapan Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani, Ruhani'ye hitaben, "Yerinde ve zamanında yaptığınız açıklamalarınız ve İran İslam Devleti'ne hizmet eden siyasetlerinizden dolayı ellerinizden öperim" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi de, İran'ın petrol ihracatının engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etmişti.