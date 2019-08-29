Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye "ABD ile müzakere" uyarısı

29.08.2019 15:56

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi, ABD yönetimiyle müzakereye hazır olduğuna ilişkin açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi dolaylı olarak uyardı.

Hamaney'in ofisi tarafından yayımlanan haftalık "Hattı Hizbullah" dergisi, yeni sayısında Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yaptırımların kaldırılması halinde ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

Derginin kapağında, İran lideri Hamaney'in geçen yıl 29 Ağustos'ta kabine üyelerini kabulü sırasındaki konuşmasından, "ABD ile müzakereler kesinlikle yasaklanmıştır. Sadece Cumhurbaşkanı değil Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı unsurları için de aynı şekilde." sözleri yer aldı.

Derginin iç sayfalarında da Hamaney'in ABD ile müzakereler hakkında hükümete uyarıları hatırlatıldı.

Ruhani'den Trump'la görüşme sinyali

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise hafta başında yaptığı bir konuşmada Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA