Hamaney'den ABD'ye 'koronavirüs' suçlaması İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, koronavirüsün (Covid-19) ABD tarafından üretilmiş olabileceğini söyleyerek, ABD'nin yardım teklifini değerlendirdi.

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, koronavirüsün (Covid-19) ABD tarafından üretilmiş olabileceğini söyleyerek, ABD'nin yardım teklifini değerlendirdi. Hamaney, ABD'nin vereceği ilacın hastalığın daha da yaygınlaşmasına neden olabileceğini iddia etti.

Devlet televizyonundan canlı olarak halka seslenen Hamaney, koronavirüs ile mücadele için İran'a yardım etmeye hazır olduğunu belirten Washington yönetiminden yapılan öneriyi değerlendirdi. Hamaney, "ABD bu virüsü üretmekle suçlanıyor. Böyle bir suçlama varken hangi akıl Amerikalılara güvenip onlardan ilaç ister. Vereceğiniz ilaç hastalığın daha da yaygınlaşmasına neden olabilir. Sizlere güven yok. Sizin vereceğiniz ilaç virüsün yok olmasını önleyip, virüsü ülkede kalıcı hale getirebilir. Bu suçlama doğruysa ve ABD bu virüsü ürettiyse, ABD'nin göndereceği doktor belki ürettikleri zehrin etkisini yakından izlemek için geliyor. Bu virüsün bir bölümünün İranlıların genetik yapısı incelenerek özellikle İran için üretildiği söyleniyor" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konuşması

Kaynak: DHA