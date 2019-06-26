Hamaney'den ABD'ye cevap: Müzakere teklifi bir aldatmaca, İran geri adım atmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de içeren Tahran'a yönelik yeni yaptırım kararnamesini imzalamasına Hamaney'den cevap geldi. Hamaney Amerikan yönetiminin müzakere teklifinin bir aldatmaca olduğunu savunurken ABD'nin yaptırım ve "hakaret"leri karşısında ülkesinin geri adım atmayacağını bildirdi.

Ali Hamaney kendi resmi web sitesinde yaptığı açıklamada "zalim Amerikan yaptırımları ve hakaretleri" karşısında ülkesinin geri adım atmayacağını belirterek "(Amerikan) hükümetinin en hırçın ve tehlikeli yetkilisi İran'ı suçluyor ve hakaret ediyor. İran halkı bu hakaretler karşısında pes etmeyecek ve geri adım atmayacak." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle