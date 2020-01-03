Hamaney'den ABD operasyonuna tepki: Kasım Süleymani'yi öldürenleri acı bir intikam bekliyor

03.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:24

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri'nini Irak Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı.



Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle