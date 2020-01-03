Hamaney'den ABD operasyonuna tepki: Kasım Süleymani'yi öldürenleri acı bir intikam bekliyor
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Hamaney'den ABD operasyonuna tepki: Kasım Süleymani'yi öldürenleri acı bir intikam bekliyor

Hamaney: 'Süleymani'nin öldürülmesinin suçlularını acı bir intikam bekliyor'

03.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:24
Hamaney'den ABD operasyonuna tepki: Kasım Süleymani'yi öldürenleri acı bir intikam bekliyor

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general 'nin 'nini Irak Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı.


Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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