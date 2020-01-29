Hamaney: ABD'nin şeytani 'Yüzyılın Anlaşması' asla gerçekleşmeyecek

29.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:44

İran dini lideri Ali Hamaney, "ABD'li politikacıların baskılarına rağmen ABD'nin Filistin konulu 'şeytani ve kötü' Yüzyılın Anlaşması Allah'ın yardımıyla asla gerçekleşmeyecektir" dedi.

Twitter hesabından acıkama yapan Ali Hamaney, "ABD'li politikacıların baskılarına rağmen ABD'nin Filistin konulu 'şeytani ve kötü' Yüzyılın Anlaşması Allah'ın yardımıyla asla gerçekleşmeyecektir. Kudüs kentinin Yahudileştirilmesi ve onların (Siyonistler) kontrolünde olması konusunda da akıl dışı hareket ediyorlar. Filistin davası unutulmayacak. Filistin halkı ve tüm Müslüman uluslar onlara karşı durarak Yüzyılın Anlaşması'nın gerçekleşmesine izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Musevi: 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı 'işbirliğine hazırız' mesajı

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi de, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İran, İslam ümmetinin topraklarını tehlikeye sokan büyük komploya karşı koymak için bölgedeki bazı ülkelerle ihtilaflarını görmezden gelerek her düzeydeki iş birliğine hazırdır" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA