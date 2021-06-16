Hamaney: "ABD, İngiliz ve kontrollerindeki basın seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun çaba içinde"
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Hamaney: "ABD, İngiliz ve kontrollerindeki basın seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun çaba içinde"

Hamaney: 'ABD, İngiliz ve kontrollerindeki basın seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun çaba içinde'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran lideri Ali Hamaney, ABD, İngiliz ve onların kontrolünde hareket eden basının İran'daki seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun propaganda yürüttüğünü söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, ABD, İngiliz ve onların kontrolünde hareket eden basının İran'daki seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun propaganda yürüttüğünü söyledi.

Hamaney, cuma günü gerçekleştirilecek 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleriyle ilgili devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında yabancı basının İran seçimleriyle ilgili yayınlarını eleştirdi.

Halkın cuma günü seçimlere katılarak ülkenin kaderini belirleyeceğini dile getiren Hamaney, "Halkın yapacağı büyük eylem seçimlere katılım ve kullanacakları oydur. Halk seçimlere katılacak ve rejime onur verecekler. Herkes seçimlere katılmalıdır. Çünkü ülkenin sosyal nizamı bu katılıma muhtaçtır. Cumhur olmazsa İslam Cumhuriyeti olmaz." dedi.

İran'a düşmanlık yapan odakların özel olarak seçimlere karşı yayın yaptığını savunan Hamaney, "Karşıt propagandalar seçimlerden çok önce başladı. Dünyada hiçbir ülkenin seçimleri bu derece düşmanın saldırılarına maruz kalmıyor. ABD, İngiliz ve onların kontrolünde hareket eden basın seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun bir çaba içinde. İran'daki seçimleri itham altında bırakmak için kendilerini paralıyorlar. Bunların hedefi seçimleri tahrip etmek ve halkı rejimden uzaklaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

İran karşıtı basın ve siyaset organlarının halkı seçimlerden uzaklaştırmanın çabası içinde olduğunu dile getiren Hamaney, şöyle devam etti:

"İran'ın seçimdeki coşku ve heybetini göstermemesi için her şeyi yapıyorlar. Seçim ile meyve sandığını birbirinden ayırt edemeyen halka sahip olan ülkeler 24 saat yaptıkları canlı yayınlarla İran'daki seçimlerin demokratik olmadığını söylüyor. Kabile yönetimine sahip olan bu ülkelere seçimlerin kokusu dahi ulaşmamıştır."

Adaylar arasında yapılan televizyon tartışmalarının seçimlerin rekabet içinde geçtiğinin bir göstergesi olduğunu ileri süren Hamaney, "Halkın şikayet etmeye hakkı vardır fakat sandığa küsmek sorunları çözmez. Halkı seçimlerden soğutanlar rejimi zayıflatmanın ve ülkeyi teröristlerin hareket alanına çevirmenin peşindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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Hamaney: "ABD, İngiliz ve kontrollerindeki basın seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun çaba içinde" - Haberler
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