Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi" Hizmete Açıldı

Merkez ilçe Odunpazarı Belediyesi tarafından, Arifiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı

Törene, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik öncesinde gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan sanatçı Kıraç, Eskişehir'in kendisinin ikinci memleketi gibi olduğunu belirterek, etkinliğe katılanlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bir gazetecinin seçim müzikleriyle ilgili bir çalışmasının olup, olmadığı sorusu üzerine Kıraç, "Şu an hiçbir şey yok. Sanırım herkes çok temkinli. Bu seçimler ülkemize mutlaka hayır getirmesini diliyorum. Mutlaka bu gerginliklerin son bulması lazım. Siyasi arenadan başlamasını umuyorum. Ben öyle umuyorum. İktidar partisinden, muhalefet partisine kadar hep birlikte gerginliği azaltması lazım." diye konuştu.

Kıraç, yeni müzik projeleri için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ülkeyi birleştirecek bir çalışmanın içinde olduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Kazım Kurt da projenin hizmete girmesinden dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Etkinlik, Kıraç'ın verdiği halk konseriyle sona erdi.