Hamamyolu otoparka dönüştü

Eskişehir'in merkezi bölgelerinde kapanmayı fırsat bilen bazı vatandaşlar araçlarını yaya yollarına park etti.

Eskişehir'in merkezi bölgelerinde kapanmayı fırsat bilen bazı vatandaşlar araçlarını yaya yollarına park etti.

Yurt genelinde uygulanan tam kapanmayla birlikte 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 19.00 itibariyle başladı. Eskişehir'de ise bu durumu fırsata çeviren vatandaşlar araçlarını trafiğe kapalı alanlara bıraktı. Normal zamanda araç giriş çıkışına kapalı olan Hamamyolu caddesinin adeta otoparka döndüğü görüldü. Kısıtlamayı fırsata çeviren vatandaşlar kent merkezindeki park yeri problemini, evlerinin önüne araçlarını park ederek aşmaya çalışıyorlar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı