Hamamyolu'nda 'kanalizasyon kokusu' önüne geçilemiyor



ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en işlek caddelerinden olan Hamamyolu Caddesi'nde, kanalizasyonlardan çıkan ve balıkçılardan geldiği iddia edilen pis koku sebebiyle bölge esnafı zor günler geçiriyor.

Hem turistik açıdan hem de alışveriş açısından Eskişehir'in en gözde bölgelerinden olan Hamamyolu Caddesi, uzun süredir kanalizasyonlardan çıkan pis kokular ile mücadele ediyor. Bölge esnafı, pis kokunun kaynağı olarak balıkçıları gösterirken, balıkçılar ise iddiaları reddediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne konuyla ilgili gerekli şikayetleri yaptıklarını ancak olumlu bir cevap alamadıklarını belirten bölge esnafı ve vatandaşlar, duruma acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

Hamamyolu Caddesi üzerindeki Banka sokakta bir işletmesi bulunan esnaf Ali Osman Ağır, kokuyu gidermek için kendi elleriyle kanalizasyonların üstünü poşetler ile kapattıklarını söyledi. Böylesine kalabalık bir bölgede, bunların yaşanmasının üzücü olduğunu vurgulayan Ağır, "10 senedir bu kokuyu çekiyoruz. Belediye'ye dilekçe verdik, olmadı. Belediye Reisi'ne kendisine bizzat ağızdan söyledik, olmadı. İmza topladık, daha önce basına verdik, bu kokuyu gidermediler. Büyükşehir Belediye Reisi ile görüştüğümüz zaman, 'Balıkçılardan oluyor bu koku. Dilekçe toplayın verin balıkçıları kaldıralım' diyor. Gelen insanlar buradan burunlarını tıkayarak geçiyorlar" şeklinde konuştu.

Bölgeden sık sık alışveriş yapan vatandaşlardan Mert Kızılarslan da durumdan dolayı duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Cadde üzerinden burunlarını tıkayarak geçebildiklerini aktaran Kızılarslan, "Bu cadde üzerinden çok gelip geçen bir insanım. Bu koku yüzünden alışveriş yapmak istemiyorum. Biz vatandaş olarak da bildirdik bunu belediyeye ama bir önlem almadılar. Herkes birbirine paslıyor. Biz bu durumdan çok rahatsızız. Eskişehir kültür kenti olarak geçiyor ama bu caddede maalesef bunlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Şikayetlerin odağındaki balıkçılar ise, yapılan yorumları reddederek, iddiaları yalanladı. Bölgedeki balıkçı tezgahtarlarından Emre Yavuz, balıkçılığın eylül ile mayıs aylarında yapılabildiğini hatırlatarak, "Kışın balıkçılık yapıyoruz. Yani yaz aylarında çiftlik balığı satılıyor tezgahlarda. Bizim giderlerimiz kanalizasyona bağlı. Bu kanalizasyon giderleri de bu caddeye doğru değil sağ tarafa doğru bağlı. Bu taraftaki esnafa verdiğimiz bir zarar yok. Zaten burada 3-4 dükkan var. Öylede çok büyük bir şey yok. 1 saatte bir çöpçü geliyor. Çöplerimiz çöpe atılıyor. Öyle abartılacak bir şey yok" dedi.

Diğer bir balıkçı Cavit Aladağ ise iddiaları tebessüm ile karşıladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zaten bizim o esnafla bir bağlantımız yok. O esnaf bizden uzak bir mesafede. Balığın kendine göre has bir kokusu var. Bu da esnafı rahatsız edecek bir koku değil. Giderlerimiz bu tarafa doğru. O tarafa giden bir şey yok. Sonuçta bu balık. Kokusu olur. Köprübaşı'nda da balık pişse kokusu oraya gelebilir."