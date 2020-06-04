Hamamyolu eski canlılığına geri kavuşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamamyolu eski canlılığına geri kavuşuyor

Eskişehir'in Hamamyolu bölgesi yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra tekrar eski günlerinin canlılığına kavuşmaya başladı.

Hamamyolu eski canlılığına geri kavuşuyor
04.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:49

Eskişehir'in Hamamyolu bölgesi yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra tekrar eski günlerinin canlılığına kavuşmaya başladı.

Eskişehir Hamamyolu parkı Korona virüs (COVİT 19) salgını nedeniyle uzun süredir sessizliğe bürünmüştü. Haftalarca bomboş kalan, yüzlerce esnafın işyerlerini kapattığı kentin en yoğun kalabalıklarının gözlendiği bölge yeni dönemde eski canlılığına kavuşmaya başladı. Trafiğe kapalı olan ve bir süre önce yeni düzenlemeler ile çehresi değişen bölge, havaların da ısınması ile birlikte hareketlendi. Kısıtlamaların kalkmasından sonra eski günlerindeki canlılığına geri kavuşmaya başlayan bölgede vatandaşların çoğunluğu maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlenirken, sık sık istisnalara da rastlanıyor.

Eskişehir'in en güzel bölgelerinden olan Hamamyolu bölgesi yeşilliği, açık çay bahçeleri ve çocuk eğlence mekanları ile ailelerin en çok tercih eden bir parktır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Haber
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Murat Kurum Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Hamamyolu eski canlılığına geri kavuşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:49:43. #1.15#
title