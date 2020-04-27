Hamamözü'nde sokak hayvanları için beslenme alanı oluşturuldu Hamamözü Kaymakamlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında ilçenin çeşitli yerlerinde sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu.

Hamamözü Kaymakamlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında ilçenin çeşitli yerlerinde sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu. Hamamözü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Hamamözü Belediyesi, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüs salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayırsever vatandaşlar ile iş birliği yapan ekipler, onlara kuru mama ve yiyecek yardımında bulunuyor. İlçede, sokak hayvanlarının beslenmesi için birçok besleme noktası bulunurken ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Kaynak: AA