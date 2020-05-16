Hamamözü'nde ilk defa oruç tutan çocuklara hediye Hamamözü Kaymakamlığınca, ramazan ayında ilk defa oruç tutan 6 ila 9 yaş arası çocuklara hediye dağıtıldı.

Hamamözü Kaymakamlığınca, ramazan ayında ilk defa oruç tutan 6 ila 9 yaş arası çocuklara hediye dağıtıldı.

Kaymakam Özgür Kaya, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan coşkusunu evlerde yaşamak zorunda kalan çocukların oruçlarını hediyelendirdiklerini belirtti.

Ramazan ayında 6-9 yaş grubundaki çocuklardan tekne orucu ve tam gün oruç tutanları öğretmenler aracılığıyla öğrendiklerini belirten Kaya, "Kurum amirlerimizin ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizin de katkılarıyla belirlenen öğrencilerimize hediyeleri ulaştırıldı. Amacımız çocuklarımızın oruç ibadetini kavramaları, onları bu manada teşvik etmektir. Çocuklarımıza orucun faydalarını öğretmek, ramazan ayının maneviyatını yaşatmak adına başlattığımız bu proje ile hayatında ilk kez oruç tutan çocuklarımızı çeşitli hediyelerle sevindirdik." dedi.

Evlerine gelen hediyeleri teslim alan çocuklar ise Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA