Hamamözü Kaymakamı Dağlı göreve başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamamözü Kaymakamı Dağlı göreve başladı

Amasya'nın Hamamözü ilçesine atanan Kaymakam Okan Dağlı, görevine başladı.

Hamamözü Kaymakamı Dağlı göreve başladı
22.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:40

Amasya'nın Hamamözü ilçesine atanan Kaymakam Okan Dağlı, görevine başladı.

106. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun ardından Hamamözü ilçesine atanan Dağlı, ilçedeki görevine başladı.

Dağlı, ilçenin küçük ve şirin bir ilçe olduğunu belirterek, "İnsanlarını sıcakkanlı ve samimi olarak gördüm. İnşallah burada hayırlı hizmetler yaparız. Görev yaptığımız süre içerisinde halkımızla yakın diyalog içerisinde olacağız. Ayrım yapmadan, herkesi kucaklayacak bir anlayışla hizmet etmeye çalışacağız. Devletin şefkatini, güler yüzünü ve sahiplenmişliğini gösterecek bir anlayışla çalışacağız. Halkın içinde olan bir idare anlayışını sergileyeceğiz. Allah bizleri mahcup etmesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Volkan Bozkır Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cimilli İbo Binnur Kaya Aytaç Ağırlar
Spor Tisserand Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamamözü Kaymakamı Dağlı göreve başladı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 16:41:41. #1.14#
title