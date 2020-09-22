Hamamözü Kaymakamı Dağlı göreve başladı Amasya'nın Hamamözü ilçesine atanan Kaymakam Okan Dağlı, görevine başladı.

Amasya'nın Hamamözü ilçesine atanan Kaymakam Okan Dağlı, görevine başladı.

106. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun ardından Hamamözü ilçesine atanan Dağlı, ilçedeki görevine başladı.

Dağlı, ilçenin küçük ve şirin bir ilçe olduğunu belirterek, "İnsanlarını sıcakkanlı ve samimi olarak gördüm. İnşallah burada hayırlı hizmetler yaparız. Görev yaptığımız süre içerisinde halkımızla yakın diyalog içerisinde olacağız. Ayrım yapmadan, herkesi kucaklayacak bir anlayışla hizmet etmeye çalışacağız. Devletin şefkatini, güler yüzünü ve sahiplenmişliğini gösterecek bir anlayışla çalışacağız. Halkın içinde olan bir idare anlayışını sergileyeceğiz. Allah bizleri mahcup etmesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci