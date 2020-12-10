Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar'ın acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar'ın acı günü

10.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:52
Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar'ın acı günü

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'ın dün vefat eden babası Nurettin Bayrakdar'ın (82) cenazesi toprağa verildi.

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'ın dün vefat eden babası Nurettin Bayrakdar'ın (82) cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Hamamözü Devlet Hastanesi morgundan alınan Bayrakdar'ın naaşı, Umarca Köyü Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Bayrakdar, köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Bayrakdar ailesi ve yakınları ile Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

İlgili Haberler

Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk'un acı günü
Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk'un acı günü
Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
Pamukkale Belediye Başkanı Örki'den Engelliler Günü mesajı
Pamukkale Belediye Başkanı Örki'den Engelliler Günü mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Perihan Savaş Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar'ın acı günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:56:58. #1.15#
title