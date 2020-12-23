Hamamönü'nde sokaklar yıkandı, işletmeler dezenfekte edildi
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Hamamönü'nde sokaklar yıkandı, işletmeler dezenfekte edildi

23.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:52
Hamamönü'nde sokaklar yıkandı, işletmeler dezenfekte edildi

Korona virüsle mücadeleyi etkin bir biçimde sürdüren Altındağ Belediyesi, Hamamönü'nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüsle mücadeleyi etkin bir biçimde sürdüren Altındağ Belediyesi, Hamamönü'nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren tarihi Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik ve hijyen çalışması yapıldı. Sokakları baştan aşağı yıkayan ekipler, işletmeleri de dezenfekte etti.

Hamamönü bölgesinin tarihi ve turistik yönüyle vatandaşların her gün yoğun ilgi gösterdiği, çok fazla ziyaretçinin geldiği bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, "Korona virüsle mücadelemiz henüz bitmedi. Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik çalışmaları artık daha da önem kazandı. Ekiplerimiz 24 saat görev başında. Çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin istiyoruz" dedi.

Altındağ'ın Ankara'da en fazla tarihi ve turistik alanı barındıran ilçe olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ, Ankara'nın turizm merkezi. Çok fazla turistik alan ve müze barındırıyor. Bu nedenle her gün yerli ve yabancı turistler yoğun bir biçimde ziyaret ediyor. Biz de temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza yoğunluk veriyoruz. Korona virüs salgınına karşı Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Bu virüsü el ele verecek, hep birlikte yeneceğiz" dedi. - ANKARA

Hamamönü'nde sokaklar yıkandı, işletmeler dezenfekte edildi
Hamamönü'nde sokaklar yıkandı, işletmeler dezenfekte edildi
Hamamönü'nde sokaklar yıkandı, işletmeler dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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