Hamamlı Mahalle Konağı yenileniyor İnegöl Belediyesi, Osmanlı mirası köylerden olan Hamamlı kırsal mahallesinde bulunan mahalle konağını yenilemek için çalışmalara başladı.

İnegöl Belediyesi, Osmanlı mirası köylerden olan Hamamlı kırsal mahallesinde bulunan mahalle konağını yenilemek için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü, mahalle konağında çatıdan zemine kadar yapılacak çalışmaları bir bir planlayarak projeyi hazırladı. Mahalle meydanında bulunan konağın mevcut çatısı sökülerek yenilendi. Dış cephede sıva ve tamirat çalışmaları yapıldı. Konağın içi de plan doğrultusunda zemininden tezgahına kadar yenilenmek üzere çalışmalar başladı.

Yaklaşık maliyeti 140 bin TL olan çalışmayı, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Alper Taban, "Tadilat çalışmalarını yerinde görelim istedik. Arkadaşlarımız sürece başladı, bir an önce burayı bitirmeye çalışacaklar. Bilindiği gibi Hamamlı bizim eski bir Osmanlı mahallemiz. Burada vatandaşımızın da daha güzel ortamlarda bulunabilmesi adına düzenlemeler yapmaya gayret ediyoruz. Çatısından zeminine kadar arkadaşlarımız yenileme çalışmasını sürdürüyor. Kısa bir zamanda da tamamlanmasını hedefliyoruz. İnsana verdiğimiz değer, her zaman karşılık bulur. Biz yapmakla mükellefiz, vatandaşlarımız da yaşatmakla. Yapıldıktan sonra da inşallah burası en güzel şekilde korunacak. Her şeyden önemlisi bir misafirimizi ağırladığımızda, kullandığımızda gönlümüz rahat, temiz pak şekilde bu mekanları kullanıyor olacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA