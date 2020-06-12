Hamamlar yeni normale ayak uydurdu KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 76 gün önce kapanan hamamlar, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açmaya başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 76 gün önce kapanan hamamlar, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açmaya başladı. Antalya'daki hamamlar, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına özen gösterirken, tellaklar da maske ve siperlik takarak kese yapıyor.

Antalya'da, 1 Haziran'da başlayan yeni normal ile birlikte hamamlarda da yeniden hizmet vermeye başladı. Hamam işletmecisi Hakan Onay, yaşadıkları süreci ve 1 Haziran sonrası müşteri kabulü için yaptıkları çalışmaları anlattı. Hamam girişinde misafirin ateşinin ölçüldüğünü ve ardından kayıt yapıldığını anlatan Onay, "Gelenlerin irtibat numaralarını alıyoruz. Eğer ateşi yüksek ise zaten hamama girme şansı olmuyor. Müşterilerin de hamama girerken maskeli olmalarını istiyoruz. Tellak ile buluştuklarında ise maskelerini çıkartıp kese taşına uzanıyorlar. Tellaklar siperlik ve maske kullanıyor. Misafirlerle mümkün olduğunca sosyal mesafeli şekilde iletişim kuruyorlar. Tek kullanımlık havlularımız bulunuyor. İnsanlarda bir tedirginlik var. İçeri girdikten sonra aldığımız önlemleri gördükten sonra rahat bir şekilde hizmetini alıyor. Misafir kesesini olduktan sonra yattığı yeri dezenfekte ediyoruz. Sonraki misafire 15- 20 dakika boş bırakıyoruz. Soyunma odalarında da kapı kolları ve misafirlerin dokunabileceği yerler dezenfekte ediliyor" dedi.

MASKE VE SİPERLİKLE KESEHamamda yeni normal hayatın gerektirdiği hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat eden tellaklar ise çift maske takıp müşteriyi keseliyor. Tellaklar, tıbbi maske üzerine yüz siperliği takarak müşterisini karşılıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan aralarında 2 metre mesafe olacak şekilde konumlandırılan 'kese taşı' üzerine uzanan vatandaşlar, burada tellak tarafından keselenip sabunlanıyor. Aynı şekilde göbek taşının çevresinde de sosyal mesafe kuralları geçerli. Birer musluk boşluk bırakarak banyolarını yapan vatandaşlar, hamam çıkışında ise tek kullanımlık havlulara sarılarak dinleniyor.Normal hayat ile birlikte mesleğini koronavirüs önlemleri çerçevesinde devam ettirdiğini belirten 8 yıllık tellak Hüseyin Can Maya, tıbbi maske ve yüz siperliği takıp kese yaptığı müşterisiyle yüz yüze gelmemeye özen gösterdiğini söyledi. Maya, maske ve siperlikle kese yapmanın zor olduğunu fakat koronavirüs tedbirlerine tamamen uyduklarının altını çizdi. Hamamın sıcaklığından dolayı siperlikte meydana gelen buharı ise sık sık silmek zorunda kaldığını hatırlatan tellak Maya, "Salgın tamamen ortadan kalkıncaya kadar normalleşme sürecinde işimizi dikkat ederek yerine getireceğiz" dedi.KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİMSalgın öncesi sık sık hamama gittiğini anlatan Sani Üstün, "Hamamın açıldığını duydum ve geldim. Kapıdan girerken birlikte koronavirüs önlemleri başlıyor. Kapıda ateşim ölçüldü, el dezenfektanı kullanmam söylendi. Ardından tek kullanımlık terlikler verildi. Hamama indiğimde ise beni önceden dezenfekte edilen kese taşına yatırdılar. Tellak ise maskeli ve siperlikliydi. Kendimi güvende hissettim gönül rahatlığıyla banyomu yaptım" diye konuştu.

Kaynak: DHA