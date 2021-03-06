Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
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Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu

06.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:43
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu

Bursa'da yasakların kalkmasıyla birlikte hamamlar açıldı, vatandaşlar kese ve masaja koştu.

Bursa'da yasakların kalkmasıyla birlikte hamamlar açıldı, vatandaşlar kese ve masaja koştu.

Korona virüs yasakları dolayısıyla 3 aydır kapalı olan hamam ve SPA'larda yasaklar Bursa'da kalktı. 3 aydır hamam ve SPA'ya gidemeyen vatandaşlar soluğu buralarda aldı. Hamam kültürünün yoğun olduğu Bursa'da vatandaşlar hamamlara koştu. SPA merkezlerine giden vatandaşlar, köpük banyosu yapıp kese attırdı. Buhar odası ve saunaya girmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar masaj yaptırarak 3 ayın yorgunluğunu attı. SPA merkezi ise korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Vatandaşların hamam ve SPA'yı özlediğini belirten özel bir SPA merkezinin işletme müdürü Uğur Kaya, "Korona virüsün ikinci dalgasıyla birlikte gelen yasaklarla işletmemiz 3 ay kapalı kaldı. 3 ay sonra tekrar hizmet vermeye başladık. Vatandaşlar hamam ve SPA'yı özlemiş. Buraya gelerek en çok köpük ve masaj yaptırmak istiyorlar. Köpük banyosu, sauna, buhar odası, masaj ve havuz hizmeti veriyoruz. 3 aydır hamama gidemeyen vatandaşlar buraya gelerek 3 ayın yorgunluğunu atıyor" dedi. - BURSA

Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu
Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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