Hamamlar açıldı mı? Güncel hamamlar kaça kadar açık? Hamamlar saat kaç kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Hamamlarda corona virüs tedbirleri kapatılmıştı. Peki, hamamlar açıldı mı? Güncel hamamlar kaça kadar açık? Hamamlar saat kaç kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu. Hamamların açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu. Bir süredir corona virüs nedeniyle faaliyetlerine son veren hamamlar bulunduklarını şehirlerin risk duruma göre açılacak.

HAMAMLAR AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Yeni normalleşme kapsamında Hamamlarve yüzme havuzu gibi düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verebileceği duyuruldu. Böylelikle hamamlar, masaj salonları, yüzme havuzu açıldı mı, ne zaman açılacak soruları da yanıt buldu…

Hamamlardüşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verebilecek.



DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.