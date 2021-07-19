Hamamda çıkan bıçaklı kavgada hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı
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Hamamda çıkan bıçaklı kavgada hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı

Hamamda çıkan bıçaklı kavgada hamam sahibi öldü, 10 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde müşteriler ile hamam çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 61 yaşındaki hamam işletmecisi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde müşteriler ile hamam çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 61 yaşındaki hamam işletmecisi hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı aileden 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçesi Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana geldi. İddiaya göre, dün gece geç saatlerde aynı aileden 10 kişilik grup yıkanmak için Hilmi Coşkun'a ait hamama geldi. Bir süre sonra hamam çalışanları ile aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan kavgada hamam sahibi Hilmi Coşkun sırtından aldığı 3 bıçak darbesi ile oğlu S.C. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan Coşkun, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Ekipler kavgadan kısa bir süre sonra olaya karıştıkları öne sürülen ve tamamı aynı aile üyesi olan 10 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, polis kavganın neden çıktığını araştırıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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